МакSим снова стало хуже: «Судя по всему, начался сепсис»

Одна из подруг певицы МакSим рассказала о состоянии артистки. По ее словам, после недавнего облегчения певице вновь стало плохо.
«Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО», — заявила близкая МакSим.
Кроме того, она сообщила о начале сепсиса в организме певицы: «Врачи сделали Марине свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис.»(сокращено ред.)
Пока что официальные представители МакSим данную версию не подтвердили.
Напомним, певица была госпитализирована с пневмонией. У нее более 80% поражение легких, певица погружена в медикаментозный сон. Недавно ее представители говорили об улучшении состояния.
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