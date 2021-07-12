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МакSим снова стало хуже: «Судя по всему, начался сепсис»

, 14:30 ,

МакSим снова стало хуже: «Судя по всему, начался сепсис»
Фото из открытых источников

Одна из подруг певицы МакSим рассказала о состоянии артистки. По ее словам, после недавнего облегчения певице вновь стало плохо.

«Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО», — заявила близкая МакSим.

Кроме того, она сообщила о начале сепсиса в организме певицы: «Врачи сделали Марине свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис.»(сокращено ред.)

Пока что официальные представители МакSим данную версию не подтвердили.

Напомним, певица была госпитализирована с пневмонией. У нее более 80% поражение легких, певица погружена в медикаментозный сон. Недавно ее представители говорили об улучшении состояния.

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