Актрису Татьяну Догилеву выписали из больницы после перенесенного COVID-19

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15 июля 2021, 07:48 Источник: Facebook

актриса Татьяна Догилева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитую российскую актрису Татьяну Догилеву выписали из больницы после перенесенного коронавируса нового типа. Об этом артистка лично сообщила накануне на своей страничке в социальной сети.

Татьяна Догилева заявила, что после пребывания в "ковидном" отделении 23-й московской больницы она вернулась домой.

Актриса выразила благодарность врачам, медсестрам, а также санитаркам, которые о ней заботились. Догилева призвала подписчиков беречь себя, соблюдать необходимые меры предосторожности и не болеть. "Всем здоровья!" – заключила артистка.

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