У Михаила Боярского подозревают коронавирус

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14 июля 2021, 11:19

Михаил Боярский, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что Народный артист России Михаил Боярский заразился новой коронавирусной инфекцией. 71-летний исполнитель чувствует себя нормально.

«По нашей информации, у мушкетёра ковид, пошёл седьмой день. Три дня назад его забрали под присмотр врачей»,- пишет Телеграм-канал «Mash на Мойке».

Однако представитель артиста уточнил РИА Новости, что Боярский с подозрением на коронавирус проходит лечение дома.

Напомним, что в феврале Боярский со своей семьей сделал прививку против коронавируса. Тогда артиста госпитализировали в больницу №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА с высокой температурой и слабостью.

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