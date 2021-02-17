Сын Боярского рассказал о состоянии отца-актера

Сергей Боярский, сын народного артиста Михаила Боярского, рассказал о самочувствии отца, госпитализированного накануне с температурой. По словам наследника знаменитого актера, его отец сегодня уже будет дома.
Сергей Боярский раскрыл, что тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 у Боярского-старшего не подтвердился, чувствует он себя хорошо, температуры нет. Михаила Боярского сегодня ждут дома, - сообщает MK.ru со ссылкой на сына актера, депутата Государственной думы.
16 февраля актёр театра и кино, певец Михаил Боярский был госпитализирован с высокой температурой в Санкт-Петербурге. Его супруга Лариса Луппиан сообщала, что Боярского положили в больницу №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА. Несколькими днями ранее 71-летний актер сделал прививку от коронавируса.
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