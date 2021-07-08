Актёр Игорь Верник оказался на больничной койке

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8 июля 2021, 15:04 Источник: РЕН ТВ

Игорь Верник, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

57-летнего советского и российского актера театра и кино Игоря Верника госпитализировали в Москве. У артиста наблюдаются проблемы с сердцем.

В настоящее время специалисты назначили народному артисту РФ обследования. По их результатам врачи примут решение, как лечить Верника.

Отметим, что Верник является актером, ведущим, продюсером. Он участвовал в съемках большого количества сериалов и фильмов, таких как “Мастер и Маргарита”, “12”, “Мужчина в моей голове”, “Игра на выживание”, “Псих”, “На углу у Патриарших”, “9 месяцев”. Звания народного артиста России он удостоился в 2016 году.

Ранее сообщалось, что актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала, что ее мать актриса Вера Алентова находится дома. Известная артистка лежала в больнице с коронавирусом.

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