Юлия Меньшова сообщила, что её мама Вера Алентова находится дома

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7 июля 2021, 17:38 Источник: РЕН-ТВ

фото из Инстаграм Юлии Меньшовой

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в среду, 7 июля, заявила, что ее мама актриса Вера Алентова находится дома. Юлия, потерявшая отца, знаменитого во всем мире режиссера и актера, написала в Instagram: "Мамочка дома".

О состоянии Веры Валентиновны, о том, как себя чувствует мать, дочь не поделилась. Алентова лежала в больнице с коронавирусом.

В СМИ появились сообщения, что вдову Меньшова после его смерти в больнице перевели в реанимацию. В Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина опровергли сообщения о том, что актриса Вера Алентова была переведена в реанимацию, - передает РИА Новости.

Народный артист Владимир Меньшов 5 июля скончался от последствий коронавируса. 8 июля Меньшова проводят в последний путь.

"Завтра, 8 июля

- в 11.00 в Доме Кино Союза Кинематографистов пройдёт гражданская панихида

- 14.00 Отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе

- 16.00 Похороны на Новодевичьем кладбище", - подробно написала Юлия Меньшова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

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