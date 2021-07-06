На 93-м году жизни умер армянский музыкант Дживан Гаспарян

Аргументы Недели → Культура 13+

6 июля 2021, 12:59

Дживан Гаспарян, фото: Facebook

Известный армянский музыкант, композитор и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян скончался на 93-м году жизни. Об этом во вторник, 6 июля, сообщил его внук Дживан Гаспарян-младший.

«Сегодня мир понес невообразимую потерю. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть упокоится он с миром … Пусть Бог хранит хоукита в светлом небе», - написал он в Facebook.

Дживан Гаспарян родился 2 октября 1928 года. В 1948 году стал участником ансамбля национальной песни и танца, регулярно представлял Армянскую ССР на престижных международных смотрах. Работал с такими музыкантами, как Ханс Циммер, Борис Гребенщиков, Серж Танкян и другие.

Награжден четырьмя медалями ЮНЕСКО и премией World Music Expo «За заслуги перед музыкальным искусством».

Ранее сообщалось, что 5 июля умер легендарный актер Владимир Меньшов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости