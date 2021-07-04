Супруга Петра Мамонова назвала «сумасшедшими» людей, которые публикуют сообщения о его смерти

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4 июля 2021, 13:58 Источник: ТАСС

Петр Мамонов, фото: Anton Belitsky/Russian Look/ globallookpress.com

Ольга, супруга госпитализированного с коронавирусом нового типа в инфекционную больницу «Коммунарка» музыканта Петра Мамонова, отреагировала на сообщения о его смерти. Артист находится в реанимации, подключенный к аппарату ИВЛ.

«Это какие-то сумасшедшие … Я позвонила в Коммунарку, они сказали, что живой, в тяжелом состоянии», - пояснила она.

Напомним, что 70-летнего музыканта Петра Мамонова госпитализировали в конце июня. У него поражено 87 процентов легких, состояние здоровья стремительно ухудшилось за 2,5 дня. Он четвертые сутки находится в реанимации, подключенный к аппарату ИВЛ. Супругу артиста в больницу не пускают.

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