Аргументы Недели Культура 13+

Супруга Петра Мамонова рассказала о заболевании COVID-19 музыканта: «Всё случилось за 2,5 дня, очень быстро, ураганно»

, 12:22

Супруга Петра Мамонова рассказала о заболевании COVID-19 музыканта: «Всё случилось за 2,5 дня, очень быстро, ураганно»
фото: pixabay.com

Пётр Мамонов находится в крайне тяжёлом состоянии и подключён к аппарату ИВЛ двое суток, поражение легких у него около 80 процентов. Супруга музыканта, создателя рок-группы «Звуки Му» Ольга Мамонова рассказала о самочувствии Петра Мамонова, заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Всё плохо у нас... Состояние оценивается как крайне тяжёлое», — цитирует Ольгу Мамонову RT. По словам жены артиста, «всё это случилось за 2,5 дня, очень быстро, ураганно». Как призналась женщина, она даже не успела понять. Мамонова считает, что  мужу 70 лет, поэтому организм так быстро сдался. 14 апреля Петру Мамонову исполнилось 70 лет.

Мамонов находится в ковидном госпитале в поселке Коммунарка, в реанимации. 1 июля его подключили к аппарату ИВЛ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Американский военный аналитик Рик Розофф: НАТО, возможно, готовится к полноценной боевой операции против России в Арктике

Назван район, где войска НАТО готовятся атаковать Россию

Североатлантический альянс, возможно, готовится к полноценной боевой операции против Российской Федерации в Арктическом регионе. Соответствующую точку зрения высказал американский военный аналитик Рик Розофф.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Общество

Общество

Общество

Общество