Супруга Петра Мамонова рассказала о заболевании COVID-19 музыканта: «Всё случилось за 2,5 дня, очень быстро, ураганно»
3 июля 2021, 12:22
Пётр Мамонов находится в крайне тяжёлом состоянии и подключён к аппарату ИВЛ двое суток, поражение легких у него около 80 процентов. Супруга музыканта, создателя рок-группы «Звуки Му» Ольга Мамонова рассказала о самочувствии Петра Мамонова, заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19.
«Всё плохо у нас... Состояние оценивается как крайне тяжёлое», — цитирует Ольгу Мамонову RT. По словам жены артиста, «всё это случилось за 2,5 дня, очень быстро, ураганно». Как призналась женщина, она даже не успела понять. Мамонова считает, что мужу 70 лет, поэтому организм так быстро сдался. 14 апреля Петру Мамонову исполнилось 70 лет.
Мамонов находится в ковидном госпитале в поселке Коммунарка, в реанимации. 1 июля его подключили к аппарату ИВЛ.
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