Актер Гуськов о принадлежности Крыма: при Украине это «райское место» превращалось в «помойку»

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1 июля 2021, 10:38

Алексей Гуськов, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Заслуженный и народный артист РФ Алексей Гуськов заявил, что Крым при Украине приходил в запустение. По его словам, Москва вкладывает «колоссальные средства» в развитие полуострова.

«Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», - высказал он в программе Антона Красовского «Антонимы» на YouTube-канале.

Гуськов отметил, что поддерживает возвращение Крыма в состав России, но продолжает любить Киев, где провел свое детство. Отмечается, что актер внесен в список сайта «Миротворец».

Ранее актер Сергей Безруков рассказал, что ему уже неоднократно запрещали въезд на Украину.

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