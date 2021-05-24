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Сергей Безруков ответил на вопрос, жаль ли ему, что он не может въехать на Украину

, 22:29

Сергей Безруков ответил на вопрос, жаль ли ему, что он не может въехать на Украину
Сергей Безруков, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народный артист России, режиссер Сергей Безруков в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы" рассказал, что ему уже неоднократно запрещали въезд на Украину.

"В «Миротворце», по-моему, дважды был. Выпадал, они меня опять вносили. Меня периодически вносят туда, в «Миротворец»", — отметил Безруков, сообщает RT. Актер рассказал о своих украинских поклонниках, которых ему жаль. По словам Безрукова, "они ненавидят уже всю власть тамошнюю, вот этих всех «миротворцев» и всех иже с ними". Почитатели его актерского таланта очень ждут встречи с ним на Украине.

Также Безруков поразмышлял о негативных комментариях в Сети с политической окраской. Понятно, подчеркнул актер, что это не просто люди, которым не нравятся его роли - это политика. "Более того, когда всё это повторяется, когда одни и те же оскорбления и ты понимаешь, что боты, тролли проплачивались", — заявил артист.

Ранее стало известно, что еще три российских актера попали в "черный список" Украины.

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