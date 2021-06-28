Актрису Веру Алентову госпитализировали в Москве

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28 июня 2021, 22:56 Источник: РЕН ТВ

Вера Алентова, фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что Народная артистка РФ Вера Алентова госпитализирована в одну из московских больниц.

В источнике говорится, что Алентова сдала тест на выявление новой коронавирусной инфекции и сейчас ожидает результаты. Подробности о состоянии актрисы пока неизвестны.

Отмечается, что накануне коронавирус был выявлен у ее супруга актера Владимира Меньшова, заболевание проходит в лёгкой форме.

Ранее сообщалось, что у певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, после тщательного обследования обнаружили признаки «серьёзного заболевания», поражающего печень.

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