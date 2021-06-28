Аргументы Недели Культура 13+

Актрису Веру Алентову госпитализировали в Москве

, 22:56 Источник: РЕН ТВ

Актрису Веру Алентову госпитализировали в Москве
Вера Алентова, фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что Народная артистка РФ Вера Алентова госпитализирована в одну из московских больниц.

В источнике говорится, что Алентова сдала тест на выявление новой коронавирусной инфекции и сейчас ожидает результаты. Подробности о состоянии актрисы пока неизвестны.

Отмечается, что накануне коронавирус был выявлен у ее супруга актера Владимира Меньшова, заболевание проходит в лёгкой форме.

Ранее сообщалось, что у певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, после тщательного обследования обнаружили признаки «серьёзного заболевания», поражающего печень.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Baijiahao: Россия сможет разгромить Японию в случае войны за Курилы с помощью ударов бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М

Стало известно, как Россия уничтожит Японию в случае войны за Курилы

Российская Федерация сможет разгромить Японию с помощью ударов стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М в случае войны за Курильские острова. На это указывается в материале, появившемся в сети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество