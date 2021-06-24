Вдова Грачевского назвала людей, которые претендуют на наследство режиссера и «Ералаш»

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24 июня 2021, 14:40

Борис Грачевский, фото: Natalya Loginova/Russian Look/ globallookpress.com

Актриса Екатерина Белоцерковская, вдова ушедшего из жизни 14 января режиссера, художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, рассказала, кто претендует на наследство ее супруга, в том числе на права обладания киножурналом.

«Я не знаю, кому он достанется. Просто есть неприятный фактор, что в правоустанавливающих документах оказалась подпись не Бори, поддельная. Сейчас будут суды. Они все установят. Я считаю, что «Ералаш» должен принадлежать наследникам», - поделилась она в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Белоцерковская пояснила, что в настоящий момент в права за наследство вступили дочь Грачевского от первого брака Ксюша, сын Филипп, дочь от второго брака Василиса и сама 26-летня актриса. По ее словам, нельзя исключать и сына от первого брака Максима.

«Все наследство должно быть распределено в равных долях, по-честному», - отметила она.

Также вдова Грачевского призналась, что на днях она узнала о заявлении в полицию на ее имя от генерального директора «Ералаша», якобы Белоцерковская склоняет его переписать на нее и вторую жену режиссера доли.

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