Бывшая жена Грачевского Анна расcказала о звонке Екатерины Белоцерковской по поводу наследства

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25 февраля 2021, 22:10 Источник: СтарХит

Анна Грачевская, фото: facebook.com/grachevskaya.official

У основателя и худрука «Ералаша» Бориса Грачевского, скончавшегося от последствий коронавируса, остались вдова Екатерина Белоцерковская и четверо детей. Завещания Грачевский не оставил.

На одной из телепрограмм вдова Грачевского сказала, что наследство получат все, кому оно положено. Бывшая жена Грачевского Анна, которая в браке с ним родила дочь Василису, раскрыла некоторые факты.

По словам Анны, ей позвонила Екатерина и «уведомила, что необходимо пойти к нотариусу и вступить в наследство». Она оценила этот поступок Кати. Анна и не знала, что нужно обратиться к нотариусу.

«Она поступила очень достойно, позвонила мне в первую очередь, зная, что воспитываю несовершеннолетнего ребенка от Бори», - сказала Анна Грачевская в интервью «СтарХиту».

По поводу «Ералаша» Анна узнала, что все не так просто, по документам проект принадлежит в большей степени другому человеку, и ее эта новость шокировала. Грачевский всегда говорил, что он собственник киножурнала, это его детище, он вкладывал в него любые деньги.

«Но сейчас оказывается, что 50% — директора, а только 49% — Грачевского. Получается, 24% отойдут Кате, остальное — детям. Но я так понимаю, что директор просто был держателем доли и, наверно, должен ее как-то вернуть», - узнала вторая жена Грачевского.