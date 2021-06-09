Ушла из жизни актриса Либуше Шафранкова, сыгравшая в фильме «Три орешка для Золушки»

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9 июня 2021, 17:08 Источник: Facebook

Либуше Шафранкова, Jan Kudela/CTK

В среду, 9 июня, стало известно, что из жизни ушла чешская актриса Либуше Шафранкова. Соответствующую информацию предоставила сегодня на своей страничке в социальной сети супруга актера Павла Травничека.

К настоящему моменту не поступало информации о том, что стало причиной смерти актрисы.

Отметим, что широкую известность Либуше Шафранкова получила благодаря главной роли в картине 1973 года "Три орешка для Золушки" режиссера Вацлава Ворличека. В общей сложности за свою карьеру актриса сыграла более чем в тридцати фильмах.

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