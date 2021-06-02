Ушла из жизни народная артистка России Вера Ефремова

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2 июня 2021, 21:00 Источник: Тверской академический театр драмы

Вера Ефремова, сайт Тверского академического театра драмы

На 92-м году жизни скончалась народная артистка России, лауреат Государственной премии, художественный руководитель и главный режиссер Тверского академического театра драмы Вера Ефремова.

Подчеркивается, что коллектив Тверского академического театра драмы скорбит в связи с уходом Веры Ефремовой из жизни и выражает глубочайшие соболезнования ее родным и близким, а также всем, кто любит творчество народной артистки России и когда-либо "прикоснулся к гению ее таланта".

Прощание с Верой Ефремовой состоится в Тверском академическом театре драмы 4 июня. Траурная церемония начнется в полдень.

Отметим, что Ефремова являлась художественным руководителем и главным режиссером театра в течение 46 лет – с 1974 по 2020 год.

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