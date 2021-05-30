Балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии

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30 мая 2021, 21:06

Виолетта Прохорова, фото: kino-teatr.ru

Балерина Виолетта Прохорова скончалась в итальянском городе Вико-Экуэнсе. Артистке балета было 96 лет. Об ее уходе написало издание Napoli Today. Город Вико-Экуэнсе находитя в провинции Неаполь.

Мэр города Андреа Буонокоре отметил «уникальную грацию и нежность» балерины. Причины смерти Прохоровой он не назвал.

Виолетта Прохорова родилась 3 ноября 1924 года в Москве. В 1942 году окончила балетную студию Большого театра. Карьеру балерины она начала в Государственном театре оперы и балета в Ташкенте во время Великой Отечественной войны. После окончания танцевала в Большом театре и в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Она выступала в спектаклях «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и «Бахчисарайский фонтан».

Виолетта Прохорова вышла замуж за британского дипломата Гарольда Элвина, служившего в Москве, и уехала с супругом в Англию.

С 1951 по 1956 годы была примой Английского королевского балета. Вторым мужем балерины стал итальянец.

Прохорова переехала с ним в Италию, и некоторое время выступала в театре «Ла Скала» и руководила балетной труппой неаполитанского оперного театра.

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