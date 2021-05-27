Нину Шацкую проводили в последний путь

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27 мая 2021, 18:23

гвоздики, фото: pixabay.com

Траурная церемония прощания с вдовой советского и российского актера Леонида Филатова состоялась в ритуальном зале ЦКБ Управления делами президента РФ на улице Маршала Тимошенко в столице.

Почтить память актрисы пришли только самые близкие. Заслуженную артистку России похоронили на Троекуровском кладбище рядом с дрессировщиком Михаилом Багдасаровым и актером Владимиром Качаном. Хотя Нина Сергеевна мечтала о том, чтобы ее похоронили рядом с любимым мужем Леонидом Филатовым. Напомним, он умер в 2003 году и упокоился на Ваганьковском кладбище.

Советская, российская актриса театра и кино Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни. Причиной смерти артистки стала почечная недостаточность, вызванная коронавирусом.

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