Не стало заслуженной артистки РФ Нины Шацкой

Советская, российская актриса театра и кино Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни. Многие годы заслуженная артистка РФ служила в театре на Таганке. Бывшая жена актеров Леонида Филатова и Валерия Золотухина.
В фильмографии Нины Шацкой более 27 работ. С 1964 по 1993 год актриса служила в Театре на Таганке. Потом она работала в "Школе современной пьесы".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.