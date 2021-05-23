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Не стало заслуженной артистки РФ Нины Шацкой

, 17:36

Не стало заслуженной артистки РФ Нины Шацкой
Нина Шацкая, фото: Georg Ter-Ovanesov/Russian Look

Советская, российская актриса театра и кино Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни. Многие годы заслуженная артистка РФ служила в театре на Таганке. Бывшая жена актеров Леонида Филатова и Валерия Золотухина.

В фильмографии Нины Шацкой более 27 работ. С 1964 по 1993 год актриса служила в Театре на Таганке. Потом она работала в "Школе современной пьесы".

На днях заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова умерла на 99-м году жизни. 

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