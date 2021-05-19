Не стало актрисы Галины Новожиловой

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19 мая 2021, 20:42

Галина Новожилова, фото:kino-teatr.ru

Заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова умерла на 99-м году жизни. Об этом сообщили сегодня в Российском академическом молодежном театре. Актриса служила там с 1945 по 2003 год.

Актрисе было 98 лет.

Новожилова также работала ведущей на Всесоюзном радио, вела программы «С добрым утром» и «Пионерская зорька». Она озвучила множество мультипликационных фильмов и аудиокниг. Ею сыграно более 60 ролей.

Время и место прощания с Галиной Григорьевной будут известны позднее.

Ранее стало известно, что скончалась актриса Татьяна Проценко.

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