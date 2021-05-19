Скончалась актриса Татьяна Проценко

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19 мая 2021, 16:23 Источник: REN-TV

Татьяна Проценко, фото: Natalya Loginova/Russian Look

Не стало российской актрисы Татьяны Проценко, которую зритель полюбил благодаря образу Мальвины в кинофильме “Приключения Буратино”. Ее муж Алексей Войтюк отметил, что они "долго боролись" с болезнью.

Проценко было 53 года. Почти три года актриса вела борьбу с раком. В последние дни состояние Татьяны стало ухудшаться, в воскресенье её забрали в больницу. Там выяснилось, что у Проценко коронавирус.

Дата и место прощания с Татьяной Проценко будут известны позднее.

Актриса закончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов.

Вчера умер актер, физик-ядерщик Владимир Федоров.

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