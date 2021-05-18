Умер актер, физик-ядерщик Владимир Федоров

Аргументы Недели → Культура 13+

18 мая 2021, 19:37

Владимир Федоров, фото: Gennadii Usoev/Russian Look

Советский и российский актер театра и кино Владимир Федоров скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил в соцсети его знакомый Иван Шаблов. Причину смерти он не указал.

Известно лишь, что у Федорова последнее время были проблемы со здоровьем.

Рост актера составлял 130 сантиметров. Известность ему принесли роли колдуна Черномора в фильме-сказке "Руслан и Людмила" (1972) и злодея Туранчокса из фантастического фильма "Через тернии к звездам" (1980). "Артист, физик-ядерщик, гражданин и Человек! У него были золотые руки и светлая голова… Автор более 50 научных трудов и изобретений. Многие его работы переведёны на английский язык", — написал о Федорове Шаблов.

Федоров окончил Московский инженерно-физический институт, а после получения высшего образования поступил на работу в Институт биофизики Минздрава СССР.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости