Картина Бэнкси с изображением Ленина-панка была продана на аукционе почти за $1 млн

На аукционе в Гонконге с молотка ушла картина британского уличного художника Бэнкси, на которой Владимир Ленин изображен в образе панка. Работа была продана примерно за 960 тысяч долларов.
Бэнкси сопроводил выставленный на аукционе лот словами: "Искусство должно утешать обеспокоенных и причинять беспокойство прибывающим в комфорте".
С молотка ушла картина уличного художника под названием "Ленин на виду" (Lenin in Sight), написанная в 2004 году. Она представляет собой черно-белый портрет революционера, на голове у которого можно увидеть прическу "ирокез". В левом ухе политика изображены несколько колец. В верхнем левом углу полотна нарисован красный прицел.
Картина была написана при помощи аэрозольного баллончика с краской на доске размером 59 на 60 сантиметров.
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