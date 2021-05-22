Рудковская заявила, что «Евровидение-2021» является «слабейшим» в истории конкурса

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22 мая 2021, 07:48 Источник: РИА "Новости"

Яна Рудковская, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская в рамках разговора с журналистами назвала "Евровидение-2021" самым "слабым" в истории музыкального конкурса. Бизнес-вумен отметила, что следит за соревнованием артистов 20 лет.

Яна Рудковская уточнила, что по итогам второго полуфинала "не могла не то что десятку набрать, еле тройку".

"Очень слабый конкурс", – подчеркнула продюсер и заключила, что конкурсантка от России Манижа на фоне всех остальных выглядит "очень достойно".

Ранее Рудковская предположила, что представительница РФ в этом году займет на "Евровидении" 5-8 место.

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