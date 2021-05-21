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Рудковская считает, что Манижа не станет победительницей «Евровидения-2021»

, 10:50 Источник: РИА "Новости"

Рудковская считает, что Манижа не станет победительницей «Евровидения-2021»
Яна Рудковская, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская в разговоре с журналистами оценила шансы певицы Манижи на победу в музыкальном конкурсе "Евровидение-2021". Бизнес-вумен отметила, что ей не нравится песня конкурсантки от России.

Рудковская обратила внимание на то, что в финале выступит очень сильная участница из Франции и "потрясающая модная группа" из Италии. Также, по ее мнению, за первое место будет бороться представительница Мальты.

"Мне сама Манижа очень нравится, и мне очень понравился ее номер", – заметила продюсер, но уточнила, что ей не по душе композиция, которую артистка исполняет. Яна Рудковская считает, что песня на русском языке на европейском конкурсе – это большой риск. По мнению продюсера, Манижа займет 5-8 место.

Напомним, финал "Евровидения-2021" состоится в Роттердаме 22 мая.

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