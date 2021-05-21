Пересильд и Шипенко со своими дублерами приступают к тренировкам перед полетом в космос

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21 мая 2021, 19:46

тренировка в центре подготовки космонавтов, фото: www.gctc.ru/

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко приступят с 24 мая к предполетным тренировкам в научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Напомним, старт экспедиции на транспортном корабле "Союз МС-19" на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур. Съемки фильма будут проходить на МКС.

Пересильд и Шипенко надо будет ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием космического корабля и российского сегмента МКС. Они должны выучить алгоритм действий на случай внештатной ситуации. Вместе с ними в звездном городке будут тренироваться их дублеры — Алексей Дудин и Алена Мордовина.

Актриса и режиссер будут не только участвовать в съемках фильма "Вызов", но и выполнять научную программу. Об этом сообщил сегодня космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. "Нашим ученым, космическим врачам интересно, как они себя поведут, как их организм поведет, как после того, как они вернутся, пройдет реабилитация", - рассказал он в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

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