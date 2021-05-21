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Цискаридзе считает, что русский балет теряет мировое признание из-за управленцев-«середняков»

, 18:03 Источник: ТАСС

Цискаридзе считает, что русский балет теряет мировое признание из-за управленцев-«середняков»
Николай Цискаридзе, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе на марафоне "Новое знание" объяснил, почему русский балет в последние годы теряет свое мировое признание.

Он считает, что это происходит из-за назначения руководителями театров бесталанных управленцев. По мнению Цискаридзе, в те времена, когда об артистах русского балета говорили во всем мире, театрами управляли люди, которые сами были гениальными артистами или балетмейстерами. "Сегодня "середняк" - неизвестные никому люди, которые <...> сидят на местах, управляя действительно одаренными людьми и губя их", - сказал он.

Ранее Цискаридзе в беседе с главой Минпросвещения Кравцовым предложил вернуться к советской системе образования.

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