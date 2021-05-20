Почему немцы обязаны знать русский язык

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20 мая 2021, 13:56 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Книгу c таким провокационным названием выпустил Александр Вернитц (Х´Арин), доктор философских наук (МВАК), профессор, академик РАЕН, вице-президент Союза литераторов Европы, правовед. работал около 30 лет. Книга была задумана как словарь праславянского языка, который тут же друзьями автора был прозван «смыслословчиком». Используя структуру словаря, автор расположил слова не в алфавитном порядке, а в тематическом, так как собраны они по определённым темам.

Вот как сам автор, Александр Вернитц определил задачу своей работы: «Никоим образом не следует понимать слово «немец» в его узком, этническом смысле. Немцами, то есть «не имцами», «не имеющими», являются и французы, и итальянцы, и англичане, и те русские, язык которых покоится на «трёх китах» типа «куль», «муль» и «буль». Словом, все те, которые позабыли о том, что их предки ещё не так давно изъяснялись на одном праязыке - языке, который ныне называется русским. Более того, все они продолжают говорить на языке русов-росов до сих пор, только изрядно исковеркав его и не догадываясь об этом».

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