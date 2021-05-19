Мария Кац дала оценку выступлению Манижи на «Евровидении»
19 мая 2021, 14:26
Певица Мария Кац, которая в 1994 году представила Россию на "Евровидении", в рамках разговора с журналистами в среду, 19 мая, прокомментировала выступление Манижи на музыкальном конкурсе.
Накануне Манижа прошла в финал "Евровидения-2021".
Мария Кац в беседе с RT отметила, что артистка, как и ожидалась, исполнила свою композицию "хорошо, крепко". Бывшая участница музыкального конкурса выразила мнение, что Russian Woman – это не песня, а трек, в котором нет мелодии. "Это скорее стиль, это номер", – подчеркнула Кац и добавила, что выступление получилось красивым и трогательным.
По словам Марии Кац, ее фаворитом на "Евровидении" в этом году также является конкурсант из Норвегии.
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