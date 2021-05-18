Умер американский актер Чарльз Гродин

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18 мая 2021, 23:01

Чарльз Гродин, Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com

Сегодня на 87-м году жизни скончался американский актер театра и кино Чарльз Гродин. Как сообщил сын актера Николас Гродин, причиной кончины его отца стал рак костного мозга.

Гродин получил известность благодаря ролям в таких фильмах, как "Уловка-22", "Разбивающий сердца" , "Успеть до полуночи", "Бетховен". Он выступал на Бродвее, вел свое ток-шоу на телевидении. В 1977 актер получил прайм-тайм премию Emmy за участие в написании сценария к мини-фильму, посвященному музыканту Полу Саймону.

Ранее стало известно, что советский и российский актер театра и кино Владимир Федоров скончался на 83-м году жизни.

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