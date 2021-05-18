Умер американский актер Чарльз Гродин

Сегодня на 87-м году жизни скончался американский актер театра и кино Чарльз Гродин. Как сообщил сын актера Николас Гродин, причиной кончины его отца стал рак костного мозга.
Гродин получил известность благодаря ролям в таких фильмах, как "Уловка-22", "Разбивающий сердца" , "Успеть до полуночи", "Бетховен". Он выступал на Бродвее, вел свое ток-шоу на телевидении. В 1977 актер получил прайм-тайм премию Emmy за участие в написании сценария к мини-фильму, посвященному музыканту Полу Саймону.
Ранее стало известно, что советский и российский актер театра и кино Владимир Федоров скончался на 83-м году жизни.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.