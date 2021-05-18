Ушел из жизни итальянский певец, участник «Евровидения» Франко Баттиато

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18 мая 2021, 10:48 Источник: La Repubblica

Франко Баттиато, Jack Abuin/ZUMAPRESS.com

Во вторник, 18 мая, из жизни ушел знаменитый итальянский певец, композитор, музыкант и режиссер Франко Баттиато. Согласно последней информации, деятель культуры умер после длительной болезни.

Франко Баттиато скончался возрасте 76 лет. Как сообщают журналисты, ссылаясь на родственников артиста, мужчина умер в своем доме на Сицилии.

Отметим, что Франко Баттиато в 1984 году представлял Италию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" вместе с певицей Аличе. Тогда дуэт занял пятое место. Впоследствии артист записал несколько альбомов с кавер-версиями песен Фабрицио Де Андре и Rolling Stones. В 2000-х годах Баттато сменил род деятельности – сначала он снял три фильма, а затем занялся живописью.

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