Ушла из жизни автор детективов и женских романов Екатерина Вильмонт

Утром во вторник, 18 мая, стало известно, что из жизни ушла известная писательница и переводчица Екатерина Вильмонт. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе издательства АСТ.
Екатерины Вильмонт не стало в возрасте 75 лет. Издательство выразило глубочайшие соболезнования родным и близким писательницы. "Эту потерю ничем невозможно будет восполнить", – говорится в сообщении. Данных о причинах смерти литератора не поступало.
Первая работа Екатерины Вильмонт под названием "Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры" была издана в 1995 году. Она также известна как автор детективов для детей и женской прозы. По одному из ее произведений в 2006 году был снят фильм "Три полуграции".
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