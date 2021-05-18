Ушла из жизни автор детективов и женских романов Екатерина Вильмонт

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18 мая 2021, 09:12 Источник: АСТ

Екатерина Вильмонт, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром во вторник, 18 мая, стало известно, что из жизни ушла известная писательница и переводчица Екатерина Вильмонт. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе издательства АСТ.

Екатерины Вильмонт не стало в возрасте 75 лет. Издательство выразило глубочайшие соболезнования родным и близким писательницы. "Эту потерю ничем невозможно будет восполнить", – говорится в сообщении. Данных о причинах смерти литератора не поступало.

Первая работа Екатерины Вильмонт под названием "Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры" была издана в 1995 году. Она также известна как автор детективов для детей и женской прозы. По одному из ее произведений в 2006 году был снят фильм "Три полуграции".

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