Умер пианист-виртуоз Марк Бек

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15 мая 2021, 17:17 Источник: teatrvfk.ru

Марк Бек, фото с сайта театра

В Петербурге в субботу, 15 мая, ушел из жизни заслуженный артист России, пианист-виртуоз Марк Бек. О смерти пианиста сообщается на сайте Санкт-Петербургского драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

"Сегодня, 15 мая, на 80-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра, пианист-виртуоз, заслуженный артист России Марк Бек", - говорится в сообщении.

Коллектив театра скорбит вместе с родными и близкими артиста. Информация о времени и месте прощания появится позже.

В Театр им.В.Ф.Комиссаржевской он пришел сравнительно недавно, в 2019 году, но в театральном Петербурге его знают многие. Марк Михайлович Бек – дипломант IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1970), Всероссийского конкурса артистов эстрады (1971), Всесоюзного фестиваля молодежи и студентов (1973).

Помнят и знаменитое семейное трио (композитор, заслуженная артистка России Галина Сорочан, пианист Марк Бек и режиссер, заслуженный артист России Александр Исаков). Без малого 20 лет (1965-1985) он представлял эстрадные программы, которые пользовались большим успехом.

В Театре им.В.Ф.Комиссаржевской «его мелодия» звучала в спектаклях «В осколках собственного счастья», «Если бы знать…», «Я вернулся в мой город…».

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