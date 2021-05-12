Аргументы Недели Культура 13+

Ушел из жизни народный артист России, бывший солист Большого театра Владимир Редькин

, 18:49 Источник: РИА "Новости"

Ушел из жизни народный артист России, бывший солист Большого театра Владимир Редькин
Большой театр, pixabay.com

В среду стало известно, что из жизни ушел народный артист РФ, бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин. Эту информацию предоставила пресс-атташе ГАБТа Катерина Новикова.

Согласно последним данным, Владимир Редькин скончался на 66-м году жизни. Информации о том, что стало причиной смерти артиста, к настоящему моменту не поступало.

Напомним, Владимир Редькин – знаменитый советский и российский оперный певец (баритон). Он также являлся педагогом и был солистом Большого театра с 1986 по 2016 год. Отметим, что артист выступал на крупнейших оперных сценах мира, в частности, в Ла Скала, Венской опере, Шотландской королевской опере, театрах Сан-Франциско, Барселоны, Малаги и других.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Интернет-издание Sohu объяснило, почему США не хотят принимать Украину в НАТО

Интернет-издание Sohu объяснило, почему США не хотят принимать Украину в НАТО

На страницах китайской сетевой прессы появился материал, где объясняется, почему Соединенные Штаты не хотят принимать Украину в состав Североатлантического альянса. Об этом пишут отечественные СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью