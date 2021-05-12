Ушел из жизни народный артист России, бывший солист Большого театра Владимир Редькин

В среду стало известно, что из жизни ушел народный артист РФ, бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин. Эту информацию предоставила пресс-атташе ГАБТа Катерина Новикова.
Согласно последним данным, Владимир Редькин скончался на 66-м году жизни. Информации о том, что стало причиной смерти артиста, к настоящему моменту не поступало.
Напомним, Владимир Редькин – знаменитый советский и российский оперный певец (баритон). Он также являлся педагогом и был солистом Большого театра с 1986 по 2016 год. Отметим, что артист выступал на крупнейших оперных сценах мира, в частности, в Ла Скала, Венской опере, Шотландской королевской опере, театрах Сан-Франциско, Барселоны, Малаги и других.
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