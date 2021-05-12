Артиста Владимира Качана похоронили на Троекуровском кладбище

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12 мая 2021, 17:10 Источник: ТАСС

актер Владимир Качан, Genrietta Peryan/Russian Look

Народного артиста России, одного из основателей московского театра "Школа современной пьесы" Владимира Качана похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе театра.

Перед похоронами на сцене "Школы современной пьесы", где Владимир Качан проработал три десятка лет, состоялась церемония прощания с артистом. На траурном мероприятии, в частности, присутствовали актеры Леонид Ярмольник, Евгений Князев, Александр Галибин, Дарья Юрская, продюсер Марк Рудинштейн и многие другие.

Напомним, Владимир Качан 7 мая умер на 74-м году жизни из-за коронавируса нового типа.

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