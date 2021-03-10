Владимир Меньшов намерен баллотироваться в Госдуму

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10 марта 2021, 21:35 Источник: РИА "Новости"

Владимир Меньшов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Советский и российский режиссер Владимир Меньшов может принять участие в выборах в Госдуму от партии "Справедливая Россия – За правду" в Москве. Об этом сообщил сопредседатель партии Захар Прилепин.

"Владимир Валентинович Меньшов - человек, который вместе с нами пришел в обновленную коалицию. Он человек, которому никто никакие даже не то чтобы приказания, но и пожелания давать не может, потому что он огромен. Это русская культура во плоти", - отметил Прилепин. Он рассказал, что Меньшов вел переговоры с ним и дал понять, что не исключает участия в выборах от партии и "в сущности готов участвовать в предвыборной гонке".

Ранее стало известно, чо известный эрудит, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман хочет баллотироваться в депутаты Госдумы.