Михаил Ефремов может претендовать на награду кинопремии «Ника»

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10 марта 2021, 17:38 Источник: Подъем

Михаил Ефремов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, номинировали на премию "Ника". Артист выдвинут в категории "Лучшая роль второго плана". Ефремов сыграл Андрея Смирнова в фильме "Француз".

Его роль - отец одного из героев картины, в прошлом преподаватель марксизма и заключённый. В этой номинации за награду будут бороться также Александр Балуев ("Француз") и Евгений Цыганов ("Одесса").

Награждение премией "Ника" за 2019 и 2020 годы пройдёт 25 апреля 2021 года.

В соцсетях уже начали обсуждать "неэтичность" возможного награждения Ефремова. Редактор "Ники" Виктория Правдолюбенко этому удивлена: "У нас же был Кирилл Серебренников, который так же был обвинён и находился под расследованием, а его фильм участвовал в конкурсе!"

Премьера фильма "Француз" состоялась 31 октября 2019 года.