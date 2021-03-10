Во Владимире похоронили писательницу Татьяну Полякову

Знаменитую российскую писательницу, автора более 90 детективных романов Татьяну Полякову похоронили во Владимире. Ранее стало известно, что литератор скончалась после длительной тяжелой болезни.
Автор романов в жанре "авантюрный детектив" ушла из жизни в ночь на 8 марта после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Сегодня Татьяну Полякову похоронили на Улыбышевском кладбище во Владимире, которое находится рядом с храмом Всех Святых.
Работавшая с Поляковой журналистка Валерия Сергеева заявила в среду, 10 марта, что на прощании с писательницей была "дикая стужа". По ее словам, автор романов оставила после себя свет, как звезда, но без нее стало холодно.
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