Писательница Татьяна Полякова скончалась в возрасте 61 года

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9 марта 2021, 12:31 Источник: ТАСС

рукопись, pixabay.com

Знаменитая писательница, автор более 90 детективных романов Татьяна Полякова скончалась во Владимире на 62-м году жизни. Об этом заявила во вторник ее персональный менеджер Валерия Сергеева.

Согласно последней информации, Татьяна Полякова в течение нескольких лет боролась с онкологической болезнью. Прощание с писательницей состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре.

Отметим, что Полякова является настоящей звездой авантюрного детектива и автором более 90 книг. Согласно последней информации Российской книжной палаты, писательница постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России. По ее книгам сняли целый ряд популярных фильмов, в частности, "Тонкая штучка" и "Черта с два".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Полякова ???? Писатель (@polyakova_detektiv)