Лещенко заявил, что Лядова была добрым и позитивным человеком

Певец Лев Лещенко днем в среду, 10 марта, заявил, что ушедшая из жизни народная артистка РСФСР Людмила Лядова много сделала для отечественной песенной культуры и была позитивным человеком.
Ранее сегодня стало известно, что Людмила Лядова скончалась в московской больнице на 96-м году жизни.
Лев Лещенко подчеркнул, что артистка была радостным и задорным человеком, который расцвечивал песенную культуру России своими легкостью и юмором. Певец добавил, что Лядова достойно прожила жизнь, ни с кем не конфликтовала, не была замечена в скандалах.
По словам Лещенко, ее светлый образ и песни останутся в памяти россиян.
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