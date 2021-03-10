ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Культура 13+

Лещенко заявил, что Лядова была добрым и позитивным человеком

, 12:46 Источник: РИА "Новости"

Лещенко заявил, что Лядова была добрым и позитивным человеком
Лев Лещенко, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Лев Лещенко днем в среду, 10 марта, заявил, что ушедшая из жизни народная артистка РСФСР Людмила Лядова много сделала для отечественной песенной культуры и была позитивным человеком.

Ранее сегодня стало известно, что Людмила Лядова скончалась в московской больнице на 96-м году жизни.

Лев Лещенко подчеркнул, что артистка была радостным и задорным человеком, который расцвечивал песенную культуру России своими легкостью и юмором. Певец добавил, что Лядова достойно прожила жизнь, ни с кем не конфликтовала, не была замечена в скандалах.

По словам Лещенко, ее светлый образ и песни останутся в памяти россиян.

ЕТ

Экономика

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

Представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский признал, что все указывает на то, что строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью