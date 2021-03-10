Лещенко заявил, что Лядова была добрым и позитивным человеком

Аргументы Недели → Культура 13+

10 марта 2021, 12:46 Источник: РИА "Новости"

Лев Лещенко, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Лев Лещенко днем в среду, 10 марта, заявил, что ушедшая из жизни народная артистка РСФСР Людмила Лядова много сделала для отечественной песенной культуры и была позитивным человеком.

Ранее сегодня стало известно, что Людмила Лядова скончалась в московской больнице на 96-м году жизни.

Лев Лещенко подчеркнул, что артистка была радостным и задорным человеком, который расцвечивал песенную культуру России своими легкостью и юмором. Певец добавил, что Лядова достойно прожила жизнь, ни с кем не конфликтовала, не была замечена в скандалах.

По словам Лещенко, ее светлый образ и песни останутся в памяти россиян.