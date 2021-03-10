Мацуев назвал ушедшую из жизни Лядову «настоящим самородком»
10 марта 2021, 11:21
Пианист, народный артист России Денис Мацуев утром в среду, 10 марта, прокомментировал информацию об уходе из жизни народной артистки РСФСР композитора, пианистки и знаменитой певицы Людмилы Лядовой.
Мацуев отметил, что Лядова являлась удивительно светлым человеком "какой-то невероятной жизнеутверждающей энергии". По словам пианиста, артистка обладала задором, чувством юмора и добротой.
Музыкант в беседе с RT назвал кончину Людмилы Лядовой огромной потерей и сильным ударом по российской культуре. "Она была настоящий самородок", – подчеркнул Денис Мацуев и добавил, что артистка всегда служила сцене и отечественной культуре.
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