ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Культура 13+

Мацуев назвал ушедшую из жизни Лядову «настоящим самородком»

, 11:21

Мацуев назвал ушедшую из жизни Лядову «настоящим самородком»
Денис Мацуев, Nikolay Titov/Russian Look

Пианист, народный артист России Денис Мацуев утром в среду, 10 марта, прокомментировал информацию об уходе из жизни народной артистки РСФСР композитора, пианистки и знаменитой певицы Людмилы Лядовой.

Мацуев отметил, что Лядова являлась удивительно светлым человеком "какой-то невероятной жизнеутверждающей энергии". По словам пианиста, артистка обладала задором, чувством юмора и добротой.

Музыкант в беседе с RT назвал кончину Людмилы Лядовой огромной потерей и сильным ударом по российской культуре. "Она была настоящий самородок", – подчеркнул Денис Мацуев и добавил, что артистка всегда служила сцене и отечественной культуре.

ЕТ

Экономика

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

Представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский признал, что все указывает на то, что строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью