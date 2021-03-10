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Народная артистка РСФСР Людмила Лядова умерла в больнице

, 10:19 Источник: РИА Новости

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова умерла в больнице
Людмила Лядова, фото: фан-страница Людмилы Лядовой в Вконтакте

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась на 96-м году жизни в больнице из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 10 марта, сообщила бывший администратор актрисы Галина Горбенко.

27 февраля Лядову госпитализировали в столичную клиническую больницу №52 с коронавирусом и поражением легких на 70%. Медики оценивали состояние певицы как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Однако позже артистки стало хуже, ее перевели в реанимацию, к аппарату искусственной вентиляции легких не подключали.

В 2017 году Лядова перенесла инсульт. 

Людмила Лядова - композитор, пианистка и певица. Родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Работала со знаменитыми артистами, среди которых Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха.

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