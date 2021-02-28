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28 февраля 2021, 16:18 Источник: 5 канал

Людмила Лядова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Народная артистка Людмила Лядова переведена в реанимацию. 95-летняя композитор была госпитализирована 26 февраля, у нее выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.

Представитель Людмилы Лядовой Виталий Мирошников рассказывал накануне, что у нее поражено 70% легких и , чувствует она себя нормально.

Сегодня стало известно, что состояние Людмилы Алексеевны резко ухудшилось. Она находится в реанимации,к аппарату искусственной вентиляции (ИВЛ) легких ее не подключали.

Людмила Лядова - композитор, пианистка и певица. Она работала со знаменитыми артистами, среди которых Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Елена Образцова, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Леонид Утесов, Эдуард Хиль, Клавдия Шульженко. В 2017 году Лядова перенесла инсульт.

Коронавирусом переболели актеры Алиса Фрейндлих и Юрий Соломин. Они вылечились и выписаны из больницы.