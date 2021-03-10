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Названа предварительная дата прощания с Лядовой

, 12:03 Источник: ТАСС

Названа предварительная дата прощания с Лядовой
Людмила Лядова, фото: фан-страница Людмилы Лядовой в Вконтакте

Виталий Мирошников, представитель Народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой, назвал предварительную дату прощания с певицей. Известная пианистка умерла 10 марта из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

«Предварительно прощание планируется в субботу, вероятнее всего в Союзе композиторов в Московском доме композиторов», - пояснил он.

Мирошников отметил, что родственники Лядовой выразили желание похоронить ее на Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось, что Лядова скончалась на 96-м году жизни в столичной клинической больнице №52.

«Да, она лежала с COVID. Но она не лежала на ИВЛ, она лежала на кислороде», - уточнила ее бывший администратор Галина Горбенко.

БА

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