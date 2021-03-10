Ушел из жизни актер Николай Сморчков

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10 марта 2021, 12:04 Источник: Союз кинематографистов России

Николай Сморчков, Союз кинематографистов России

Знаменитый советский и российский актёр Николай Сморчков ушел из жизни 6 марта в возрасте 90 лет. Согласно последним данным, причиной смерти артиста стало тяжелое заболевание – коронавирус нового типа.

В Союзе кинематографистов России подтвердили, что причиной смерти Николая Сморчкова стала коронавирусная инфекция.

Отметим, что артист с 1953 года работал в Театре киноактера. Он сыграл запоминающиеся роли более чем в 200 картинах, среди которых "Летят журавли", "Война и мир", "Верные друзья", "Сквозь ледяную мглу", "Пять дней – пять ночей", "Мы вас любим" и другие.