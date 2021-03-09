Бояков об участии России в Евровидении: «Катастрофа серьезнее экономической или политической»

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9 марта 2021, 18:20 Источник: Свободная пресса

Эдуард Бояков, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, globallookpress.com

Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков, комментируя участие России в международном песенном конкурсе «Евровидение», сказал, что «это катастрофа серьезнее любой экономической или политической».

По мнению Боякова, сейчас Россия стремительно теряет свою музыкальную идентичность, представляя для участия в западных конкурсах исключительно «пустые и конъюнктурные» музыкальные композиции.

Худрук МХАТ имени Горького отметил неумную критику вокруг национальности представительницы России на этом конкурсе певицы Manizha, о которой с возмущением пишут в соцсетях.

Его национальность совсем не возмущает. По мнению Боякова, говорить в этом контексте о национальности — глупо, так как можно назвать имена великих русских ученых, поэтов, музыкантов, военачальников, которые по происхождению были немцами, поляками, евреями, грузинами.

Бояков уверен, что корень системного обрушения уровня массовой музыкальной культуры не в национальности её проводников.

«Беда в другом. Убогая, пустая музыка. Надо иметь достоинство даже на Евровидении. Но его нет — здесь голимая конъюнктура, пустые продюсерско-политические расчеты», — выразил мнение худрук.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Manizha как сама персона – достойная девочка, вопросов нет, но композиция для Евровижения не цепляет.