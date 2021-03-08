Актер Павел Деревянко обнажился ради поздравления женщин с 8 Марта

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8 марта 2021, 16:29

Павел Деревянко, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Популярный актер театра и кино Павел Деревянко в своем официальном Instagram-аккаунте поздравил всех женщин с 8 Марта. Артист, иллюстрируя поздравление, разместил фото, на котором он стоит на пирсе у воды без одежды.

Павел назвал женщин лучшей половиной человечества, самой красивой и чувственной. Он отметил, что без них не представляет себе жизни. "Будьте всегда Красивые, Нежные, Ироничные и Женственные. А, мы рядом! Ваши мужчины ", - написал Деревянко.

"Умеешь порадовать девочек"; "Вот это поздравление!!! это вам не картинка с цветочками из интернета!"; "Вау, вот это шикарный вид на море"; "Фото" Ничего лишнего"", - пишут в комментариях.

Боярский рассказал, как устраивал для женщин «голые забеги» в Театре Ленсовета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Деревянко (@pablo_derevyanko)