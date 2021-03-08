Актер Павел Деревянко обнажился ради поздравления женщин с 8 Марта
8 марта 2021, 16:29
Популярный актер театра и кино Павел Деревянко в своем официальном Instagram-аккаунте поздравил всех женщин с 8 Марта. Артист, иллюстрируя поздравление, разместил фото, на котором он стоит на пирсе у воды без одежды.
Павел назвал женщин лучшей половиной человечества, самой красивой и чувственной. Он отметил, что без них не представляет себе жизни. "Будьте всегда Красивые, Нежные, Ироничные и Женственные. А, мы рядом! Ваши мужчины ", - написал Деревянко.
"Умеешь порадовать девочек"; "Вот это поздравление!!! это вам не картинка с цветочками из интернета!"; "Вау, вот это шикарный вид на море"; "Фото" Ничего лишнего"", - пишут в комментариях.
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