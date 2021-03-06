Боярский рассказал, как устраивал для женщин «голые забеги» в Театре Ленсовета

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6 марта 2021, 21:42 Источник: Московский комсомолец

Михаил Боярский, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

71-летний советский и российский актер, народный артист РСФР Михаил Боярский рассказал, как еще во времена Советского союза поздравлял в своем родном Театре имени Ленсовета женщин с 8 марта.

Как сообщил Боярский в эфире программы "Сегодня вечером",как-то они с актером Сергеем Мигицко решили подарить женщинам стриптиз на 8 марта. С этой идеей они пришли за разрешением к Игорю Владимирову, художественному руководителю театра тогда. Он после некоторых раздумий, позволил такой рискованный шаг, велев им "скотчем замотать все".

8 марта Боярский и Мигицко объявили со сцены, что сейчас покажут фрагмент из фильма "Неуловимые мстители", разделись за кулисами, пробежали голыми через гримерки в пустое фойе театра, по залу, на сцену и исчезли за занавес. На ккакое-то время в зале повисла тишина, сменившаяся криками "бис" "всех женщин от 80 до 15".

Ранее Дмитрий Певцов поздравил женщин с праздником, посоветовав беречь мужчин.