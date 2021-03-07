РЕН ТВ: 87-летний автор песни «Пусть бегут неуклюже» находится в больнице

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7 марта 2021, 15:56 Источник: РЕН ТВ

фото: кадр из мультфильма про «Чебурашку и крокодила Гену»

Александр Тимофеевский, сценарист и автор текста известной детской песни «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма про «Чебурашку и крокодила Гену», госпитализирован в одну из московских больниц.

В источнике говорится, что Александр Тимофеевский почувствовал себя плохо утром 7 марта. Супруга 87-летнего сценариста привезла его в медицинскую клинику, где выяснилось, что у него обострилось заболевание пищеварительного тракта.

Сейчас автор песен находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что 5 марта исполнитель Иван Алексеев, более известный как рэпер Noize MC, попал в больницу с сильными болями в спине.