Художник Сергей Аверьянов без вести пропал в Москве

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7 марта 2021, 10:26 Источник: ТАСС

кисти, pixabay.com

В Москве без вести пропал художник Сергей Аверьянов. Согласно последней информации источника в правоохранительных органах, в полицию с заявлением об исчезновении мужчины обратилась его жена.

Супруга 60-летнего Сергея Аверьянова сообщила, что он вышел из дома днем 6 марта и не вернулся. До настоящего момента он не выходил на связь с родственниками, а его мобильный телефон стал недоступен.

Жена художника призналась, что иногда он употребляет алкоголь, из-за чего накануне у супругов произошел конфликт. Известно, что соседи не нашли мужчину ни на его даче в Московской области, ни в комнате, которая ранее принадлежала матери Аверьянова. В момент исчезновения художник был одет в синие шапку и шарф, серый свитер, футболку цвета хаки, серо-черные джинсы, черный пуховик и черные кроссовки.